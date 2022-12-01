В минувшие выходные в Ахтубинске прошел турнир по волейболу "Гордимся Родиной по праву"

Среди девочек 2011-2012 гг.р. и младше. В нем принимали участие 6 команд: 2 -из Ахтубинска, РКСШОР, из Пролетарска, Харабали. Калмыкию представили ребята из Кетченеровской Детской Юношеской Спортшколы. Они завоевали бронзу.



Лучшим игроком в команде была признана Дорджиева Герел, а в номинации "Самый юный игрок" награждена Дорджиева Аюна. Об этом сообщает телеграм-канал Кетченеровского РМО.



Фото: БУ РК "РКСШОР"