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26 апреля, 10:32
Новости

В Элисте состоялся Открытый турнир по стрельбе из лука "Галдан-Бошогту"

В Элисте состоялся Открытый турнир по стрельбе из лука "Галдан-Бошогту"

В нем приняли участие студенты со всей республики. Соревнования прошли в рамках реализации грантового проекта Нарана Церенова "Точно в цель!". Мероприятие посетили также Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко
и Глава Республики Бату Хасиков.

В категории классический и блочный лук среди мужчин лучшими стали Санджа Арапчор и Басанг Андиев, среди девушек - Салхи Оюн и Вероника Голубь. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

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