В Элисте состоялся Открытый турнир по стрельбе из лука "Галдан-Бошогту"

В нем приняли участие студенты со всей республики. Соревнования прошли в рамках реализации грантового проекта Нарана Церенова "Точно в цель!". Мероприятие посетили также Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко

и Глава Республики Бату Хасиков.



В категории классический и блочный лук среди мужчин лучшими стали Санджа Арапчор и Басанг Андиев, среди девушек - Салхи Оюн и Вероника Голубь. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.