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26 апреля, 11:23
Новости

В Элисте заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

В Элисте заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Он расположен в центре города напротив гостиницы "Элиста".
Там можно получить полную информацию об условиях поступления на контрактную службу. Работники военного комиссариата подробно расскажут о необходимых документах, выплатах и социальных гарантиях и льготах. Желающим помогут написать заявление.

Напомним, на службу по контракту принимают с 18 до 50 лет. В исключительных случаях его могут заключить с гражданами до 60 лет, имеющими специальности водителя или механика-водителя.

Фото: Администрация города Элисты

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