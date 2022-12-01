В Элисте заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Он расположен в центре города напротив гостиницы "Элиста".

Там можно получить полную информацию об условиях поступления на контрактную службу. Работники военного комиссариата подробно расскажут о необходимых документах, выплатах и социальных гарантиях и льготах. Желающим помогут написать заявление.



Напомним, на службу по контракту принимают с 18 до 50 лет. В исключительных случаях его могут заключить с гражданами до 60 лет, имеющими специальности водителя или механика-водителя.



Фото: Администрация города Элисты