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16 апреля, 11:06
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️В Минсельхозе России состоялась встреча Первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с главой регионального ведомства Тимуром Гаваевым

️В Минсельхозе России состоялась встреча Первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с главой регионального ведомства Тимуром Гаваевым

В ходе беседы Гаваев доложил об итогах работы министерства сельского хозяйства за прошлый и планах на текущий год. «Отрасль в целом показывает положительную динамику. Объем продукции сельского хозяйства Калмыкии в 2023 году составил в фактических ценах 29,1 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в 2022 году», - пояснил он.

Кроме того, с Директором Департамента мелиорации Максимом Боровым обсудили обеспечение беспрепятственной подачи воды и поэтапное установление приемлемой для сельскохозяйственных товаропроизводителей стоимости услуги, сообщила пресс-служба Минсельхоза Калмыкии.

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