Краснокнижный Каспийский тюлень возвращен в море

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Сотрудники подразделения береговой охраны совместно с правоохранительными и контролирующими органами проводят в акватории Волги и северной части Каспийского моря мелиоративные траления запрещенных орудий лова.

За месяц на рыбоходных каналах, в районе островов Тюлений и Укатный из воды изъято более 300 сетей общей длиной почти 16 000 метров, свыше 110 браконьерских снастей и 580 иных орудий лова. Кроме нерпы, в естественную среду обитания возвращено: более 710 особей осетровых и 10 400 частиковых видов рыб, 500 ракообразных.