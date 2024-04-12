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16 апреля, 11:47
НовостиПроисшествия

Факт незаконного хранения наркотических средств только за сутки выявлен сотрудниками полиции

Факт незаконного хранения наркотических средств только за сутки выявлен сотрудниками полиции

По подозрению в совершении административного правонарушения накануне вечером оперативными сотрудниками отделения МВД «Лаганский» был задержан местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом. Задержанный пояснил, что содержимое принадлежит ему, в нем находятся листья дикорастущей конопли, которые он сорвал для личного потребления, без цели сбыта.

📌Изъятое вещество направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Калмыкии, по результатам которой органами дознания будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

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