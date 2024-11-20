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21 ноября, 14:18
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В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии и.о. министра Виктория Мангутова в рамках общерегионального приема встретилась с жителями города.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии и.о. министра Виктория Мангутова в рамках общерегионального приема встретилась с жителями города.

На встрече был поднят ряд актуальных вопросов, таких как капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, благоустройство дворовых территорий, а также проблем, связанных с вывозом мусора.

Всем обратившимся были даны соответствующие разъяснения. Виктория Мангутова рассказала о принципах очередности проведения капитального ремонта крыш многоквартирных домов, о программе инициативного бюджетирования и федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

По итогам приема граждан и.о. министра поручила оказать помощь в подготовке заявления в адрес прокуратуры о перерасчете по статье содержания и ремонта общедомового имущества. Также будет организовано обследование кровли многоквартирного дома, нуждающейся в капитальном ремонте.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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