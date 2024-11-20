24 иностранных, 33 российских граждан и 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, выявлено 10 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Судебными органами по 7 материалам вынесено дополнительное наказание - выдворения за пределы страны. Таковы некоторые итоги 4 этапа совместного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2024». В нем участвуют с подразделениями МВД по Калмыкии УФСБ, Росгвардия и военные комиссариаты.

Фото: МВД Калмыкия