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21 ноября, 14:20
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24 иностранных, 33 российских граждан и 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

24 иностранных, 33 российских граждан и 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, выявлено 10 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Судебными органами по 7 материалам вынесено дополнительное наказание - выдворения за пределы страны. Таковы некоторые итоги 4 этапа совместного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2024». В нем участвуют с подразделениями МВД по Калмыкии УФСБ, Росгвардия и военные комиссариаты.

Фото: МВД Калмыкия

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