24 иностранных, 33 российских граждан и 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.
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Кроме того, выявлено 10 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Судебными органами по 7 материалам вынесено дополнительное наказание - выдворения за пределы страны. Таковы некоторые итоги 4 этапа совместного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2024». В нем участвуют с подразделениями МВД по Калмыкии УФСБ, Росгвардия и военные комиссариаты.
Фото: МВД Калмыкия