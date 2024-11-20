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21 ноября, 13:50
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В Калмыкии стартовал инновационный проект «Дом-Школа-Дом». Он реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные дороги».

В Калмыкии стартовал инновационный проект «Дом-Школа-Дом». Он реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные дороги».

Основная задача нового проекта - не только предотвратить дорожно-транспортные происшествия, но и создать комфортные условия для передвижения детей, их родителей и всех участников дорожного движения. Эта инициатива направлена на значительное сокращение количества небезопасных мест улично-дорожной сети, расположенных вблизи школ и детских садов.

«Дом-Школа-Дом» будет проходить в шесть этапов до 2026 года. Первый этап завершится в январе будущего года. В его рамках проводится сбор информации о состоянии прилегающих к школам дорог и улиц. Это онлайн-опрос, в котором могут принять участие все желающие. Поступившие сообщения будут проанализированы, что поможет определить учебные учреждения, близ которых опасно и некомфортно передвигаться детям и их родителям.

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