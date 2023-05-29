В Министерстве сельхозе хозяйства состоялось совещание по вопросам опустынивания и деградации земель республике

В нем приняли участие ученые, представители профильных ведомств и учреждений. Как было озвучено, на сегодняшний день в Калмыкии открытые пески занимают более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, в планах текущего года ряд проектов по фитомелиорации с государственной поддержкой - 86 млн. рублей. В целях проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидий по данному направлению создана межведомственная рабочая группа.