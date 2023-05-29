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31 мая, 13:56
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Анжела Хахленова из Калмыкии завоевала бронзовую медаль кубка России по тхэквондо

Анжела Хахленова из Калмыкии завоевала бронзовую медаль кубка России по тхэквондо

Турнир проходит в эти дни в Набережных Челнах. В нём принимают участие около 600 спортсменов из разных регионов. Анжела провела три боя. Сначала взяла верх над тхэквондисткой из Дагестана, затем из Санкт-Петербурга, но в полуфинале уступила спортсменке из Краснознаменска. Сообщает пресс-служба профильного министерства. Отмечу, для Анжелы это первый взрослый турнир такого высокого уровня.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия

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