Анжела Хахленова из Калмыкии завоевала бронзовую медаль кубка России по тхэквондо

Турнир проходит в эти дни в Набережных Челнах. В нём принимают участие около 600 спортсменов из разных регионов. Анжела провела три боя. Сначала взяла верх над тхэквондисткой из Дагестана, затем из Санкт-Петербурга, но в полуфинале уступила спортсменке из Краснознаменска. Сообщает пресс-служба профильного министерства. Отмечу, для Анжелы это первый взрослый турнир такого высокого уровня.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия