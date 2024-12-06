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9 декабря, 10:06
НовостиСобытиеРелигия

В центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начались предновогодние традиционные ритуалы.

В центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начались предновогодние традиционные ритуалы.

Они проводятся в преддверии национального праздника «Зул», который в этом году отмечается 25 декабря.

По выходным дням проводятся ритуалы, в ходе которых монахи Центрального хурула, совместно с верующими, будут возносить молитвы божествам долголетия: Будде Амитаюсу, богиням Ушнишавиджае и Белой Таре.

В минувшие выходные состоялись ритуал богини долгой жизни Белой Тары «Долкар Цедуб» и ритуал «Мандал Шива» молебен-обращение к Зеленой Таре.

Все ритуалы и возносимые молитвы направлены на продление лет, укрепление жизненной энергии, они полезны всем годам без исключения. Но в первую очередь рекомендуется их посетить людям, родившимся в год Змеи, Свиньи, Тигра и Обезьяны.

Фото: Калмыцкий Хурул

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