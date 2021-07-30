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8 сентября, 17:22
НовостиЭкология

«Пернатые «Боинги» на снимках российских фотографов

«Пернатые «Боинги» на снимках российских фотографов

Заповедник Черные земли, по-прежнему, находится в объективе любителей дикой природы со всей страны. Так, московский фотограф Анастасия Дьяконова подсмотрела и запечатлела, как пеликаны на островах озера Маныч-Гудило, словно на территории большого аэропорта взлетают в условиях ограниченного пространства в воздух.

Эти птицы считаются одними из самых тяжелых в мире: вес может достигать 16 килограммов. Сотрудники заповедника назвали их пернатыми  «Боингами». Потому что полет их красив и грациозен, а все движения отточены и выверены.

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