«Пернатые «Боинги» на снимках российских фотографов

Заповедник Черные земли, по-прежнему, находится в объективе любителей дикой природы со всей страны. Так, московский фотограф Анастасия Дьяконова подсмотрела и запечатлела, как пеликаны на островах озера Маныч-Гудило, словно на территории большого аэропорта взлетают в условиях ограниченного пространства в воздух.

Эти птицы считаются одними из самых тяжелых в мире: вес может достигать 16 килограммов. Сотрудники заповедника назвали их пернатыми «Боингами». Потому что полет их красив и грациозен, а все движения отточены и выверены.