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18 ноября, 14:36
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В межрегиональном турнире по волейболу "Астраханский вызов" приняли участие спортсменки Калмыкии.

В межрегиональном турнире по волейболу "Астраханский вызов" приняли участие спортсменки Калмыкии.

14-17 ноября в Астрахани прошел традиционный межрегиональный турнир «Астраханский вызов» по волейболу среди девушек. Турнир собрал участников из Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Астраханской областей, республик Калмыкия и Башкортостан.

Старшие девушки отделения волейбола республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва под руководством тренера Евгения Ходеева заняли шестое место. У второй команды из Калмыкии пятое место.

Фото: БУ РК "РКСШОР"

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