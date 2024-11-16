В межрегиональном турнире по волейболу "Астраханский вызов" приняли участие спортсменки Калмыкии.

14-17 ноября в Астрахани прошел традиционный межрегиональный турнир «Астраханский вызов» по волейболу среди девушек. Турнир собрал участников из Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Астраханской областей, республик Калмыкия и Башкортостан.

Старшие девушки отделения волейбола республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва под руководством тренера Евгения Ходеева заняли шестое место. У второй команды из Калмыкии пятое место.

Фото: БУ РК "РКСШОР"