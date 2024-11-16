Глава Малодербетовского СМО передал в зону СВО маскировочные сети.

Санал Манджиев встретился с участником СВО, во время беседы были обсуждены непростые условия службы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

- «На встречах замечаю какой высокий боевой настрой у наших ребят. Наш район гордится своими земляками и будет продолжать оказывать поддержку, участвовать в сборе гуманитарной помощи, - подчеркнул глава СМО Малых Дербет Санал Манджиев.

Фото: Малодербетовское РМО