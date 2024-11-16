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18 ноября, 14:54
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Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры на пост Председателя Правительства, предложенной Главой Калмыкии.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры на пост Председателя Правительства, предложенной Главой Калмыкии.

Большинством голосов парламентарии проголосовали за Гиляну Босхомджиеву. Из 20 присутствующих народных избранников, лишь 1 - воздержавшийся.

В ходе сессии и.о. премьер-министра РК выступила с отчетом о проделанной работе, а также ответила на вопросы депутатов.

Теперь решение за Бату Хасиковым.

Фото: Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия
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