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18 июля, 14:37
Новости

В Международном детском центре «Артек» отдыхают 10 детей из Калмыкии

В Международном детском центре «Артек» отдыхают 10 детей из Калмыкии

В рамках восьмой смены ребята принимают участие в творческих, спортивных занятиях, в мероприятиях технической, экологической и медиа сфер. Для обеспечения безопасности детей, предусмотрено круглосуточное дежурство и патрулирование силовых структур. Как нам сообщили в Правительстве Калмыкии, региональный Минобр держит связь с куратором и контролирует отдых и оздоровление детей в лагере.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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