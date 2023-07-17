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19 июля, 07:58
НовостиПроисшествия

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

18 июля, примерно в 21 час 3 минут на 163 километре ФАД Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошло столкновение двух транспортных: автомашины Киа-Мохав и автомашины Ваз-2109. В результате ДТП от полученных травм при доставлении в медицинское учреждение скончался водитель автомашины Ваз-2109.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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