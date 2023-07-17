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18 июля, 14:35
НовостиОбществоЗдравоохранение

В Калмыкии стартовала неделя сохранения здоровья мозга

В Калмыкии стартовала неделя сохранения здоровья мозга

По данным Всемирной инсультной организации, ежегодно в мире фиксируется более 15 млн случаев инсультов. А в России за тот же период более 400 тыс. человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Как нам сообщили в пресс-службе Минздрава Калмыкии, для того, чтобы сохранить этот жизненно важный орган здоровым, нужна умственная активность, желательно больше двигаться, следить за давлением и обязательно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

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