18 июля, 14:35
В Калмыкии стартовала неделя сохранения здоровья мозга
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По данным Всемирной инсультной организации, ежегодно в мире фиксируется более 15 млн случаев инсультов. А в России за тот же период более 400 тыс. человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Как нам сообщили в пресс-службе Минздрава Калмыкии, для того, чтобы сохранить этот жизненно важный орган здоровым, нужна умственная активность, желательно больше двигаться, следить за давлением и обязательно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.