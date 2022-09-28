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26 октября, 12:42
Новости

В медучреждениях Калмыкии продолжается диспансеризация населения

В медучреждениях Калмыкии продолжается диспансеризация населения

К примеру, в Кетченеровском районе с начала года под профосмотр попали более 400 человек. Большая часть пациентов прошли углубленную диспансеризацию, она рекомендована всем тем, кто переболел коронавирусом.

Еще почти 1300 жителя обследовали по направлению "Диспансеризация взрослого населения". Медработники советуют регулярно проверять здоровье для раннего выявления заболеваний.

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