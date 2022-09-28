26 октября, 14:24
 12 °C
60,46
61,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 октября, 12:17
Новости

Недострой в 3 микрорайоне Элисты готовят к восстановлению

Недострой в 3 микрорайоне Элисты готовят к восстановлению

Этот заброшенный объект давно стало пристанищем маргиналов и местом для мусорной свалки, а в апреле там случился пожар. Многочисленные жалобы во всевозможные инстанции результата не принесли, тогда за помощью горожане решили обратиться в Народный фронт.

Общественники направили письма в региональный Минстрой и прокуратуру с просьбой принять меры и закрыть доступ к опасным помещениям. И вот лед тронулся. Уже разрабатывается проектно-сметная документация для приведения здания в надлежащее состояние и его заселения жильцами. Подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.

Фото взято в свободном доступе.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия