Недострой в 3 микрорайоне Элисты готовят к восстановлению

Этот заброшенный объект давно стало пристанищем маргиналов и местом для мусорной свалки, а в апреле там случился пожар. Многочисленные жалобы во всевозможные инстанции результата не принесли, тогда за помощью горожане решили обратиться в Народный фронт.



Общественники направили письма в региональный Минстрой и прокуратуру с просьбой принять меры и закрыть доступ к опасным помещениям. И вот лед тронулся. Уже разрабатывается проектно-сметная документация для приведения здания в надлежащее состояние и его заселения жильцами. Подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.



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