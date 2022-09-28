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26 октября, 13:07
Новости

Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоится торжественный молебен в честь Иверской иконы Божией матери

Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоится торжественный молебен в честь Иверской иконы Божией матери

По преданию, перед концом света гора Афон, где хранится икона, погрузится в пучину страстей и тогда она покинет Святую Обитель. Это будет одним из предзнаменований скорого Второго Пришествия Спасителя. 26 октября 1648 года в Москву привезли рукотворную копию со священной горы, посланную царю Алексею Михайловичу.

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