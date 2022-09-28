Сегодня в Казанском кафедральном соборе Элисты состоится торжественный молебен в честь Иверской иконы Божией матери

По преданию, перед концом света гора Афон, где хранится икона, погрузится в пучину страстей и тогда она покинет Святую Обитель. Это будет одним из предзнаменований скорого Второго Пришествия Спасителя. 26 октября 1648 года в Москву привезли рукотворную копию со священной горы, посланную царю Алексею Михайловичу.