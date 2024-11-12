В медицинское учреждение был доставлен мужчина с колото-резаными ранениями.

По данному факту сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что между двумя знакомыми, в ходе распития спиртных напитков. произошел конфликт. Один из них, используя предмет, похожий на нож, нанес оппоненту удар.

В ходе поисков подозреваемый был установлен и задержан. 21-летний элистинец сознался в содеянном.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».