Сегодня элистинские школьники встретятся с известным российским математиком Алексеем Савватеевым.

Встреча состоится в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты.

Алексей Владимирович один из самых ярких популяризаторов науки, российский ученый, специалист в математической экономике, доктор физико-математических наук и член-корреспондент РАН.

Юные поклонники «Царицы наук» могут знать Алексея Савватеева как блогера и автора канала «Маткульт-привет!», где математик доступно рассказывает о методах решения уравнений, разбирает олимпиадные задачи и известные теоремы. Его лекции отличаются яркой и эмоциональной подачей материала и пользуются успехом у представителей разных возрастов от школьников до пожилых людей.

В Калмыкии вместе с ребятами Алексей Владимирович рассмотрит несколько задач, они помогут «увидеть математику вокруг себя». В подобных задачах профессор использует технику моделирования реальных ситуаций и берет условия из практической жизни, личного опыта, фильмов.

Фото: Центр развития одарённых детей