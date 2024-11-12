Условный пожар в КГУ успешно ликвидировали. В Калмыцком университете сотрудники МЧС России по РК провели очередные учения.

По легенде, в результате взрыва в одном из помещений 7-го учебного корпуса произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Немедленно началась эвакуацию людей из здания.

К месту условного возгорания выдвинулись подразделения Элистинского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску и спасению людей.

По плану учения один человек не смог выйти из задымлённых коридоров, его спасали с применением автолестницы и специальных устройств, защищающих органы дыхания. «Пострадавшего» передали медицинской бригаде. По итогам учения цели достигнуты, тактический замысел отработан.

Видео: МЧС Республики Калмыкия