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14 ноября, 07:40
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Условный пожар в КГУ успешно ликвидировали. В Калмыцком университете сотрудники МЧС России по РК провели очередные учения.

Условный пожар в КГУ успешно ликвидировали. В Калмыцком университете сотрудники МЧС России по РК провели очередные учения.

По легенде, в результате взрыва в одном из помещений 7-го учебного корпуса произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Немедленно началась эвакуацию людей из здания.

К месту условного возгорания выдвинулись подразделения Элистинского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску и спасению людей.

По плану учения один человек не смог выйти из задымлённых коридоров, его спасали с применением автолестницы и специальных устройств, защищающих органы дыхания. «Пострадавшего» передали медицинской бригаде. По итогам учения цели достигнуты, тактический замысел отработан.

Видео: МЧС Республики Калмыкия

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