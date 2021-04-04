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22 апреля, 12:14
НовостиСтроительствоОбразование

В Малых Дербетах завершено строительство новой школы

В Малых Дербетах завершено строительство новой школы

В рамках Национального проекта «Образование», ребятам будет обеспечено 275 мест. Проект предусматривает не только учебные аудитории, но и многофункциональный спортивный зал, помещение для массовых культурных мероприятий, библиотеку, мастерские, а также полностью облагороженную прилегающую территорию. Школу, а также Парк, построенный в рамках формирования городской среды, осмотрит сегодня в ходе своей рабочей поездки Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев

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