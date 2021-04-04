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22 апреля, 13:26
НовостиОбщество

Активный досуг доступен в любом возрасте

Активный досуг доступен в любом возрасте

Свыше ста двадцати пожилых горожан проводят активный досуг в Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Скандинавская ходьба, плавание, походы в музеи – лишь часть обширной программы. 

Там находят занятия по душе, заводят новые знакомства, обретают уверенность в себе и своих силах. Чему же можно научиться в 65 плюс? 

Подробный ответ на этот вопрос даст наш корреспондент Елена Алексенко в дневном выпуске в 14:30

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