Активный досуг доступен в любом возрасте

Свыше ста двадцати пожилых горожан проводят активный досуг в Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Скандинавская ходьба, плавание, походы в музеи – лишь часть обширной программы.

Там находят занятия по душе, заводят новые знакомства, обретают уверенность в себе и своих силах. Чему же можно научиться в 65 плюс?

Подробный ответ на этот вопрос даст наш корреспондент Елена Алексенко в дневном выпуске в 14:30