22 апреля, 09:21
 16 °C
92,29
76,82
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 апреля, 11:22
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Где можно сделать тест на иммунитет к коронавирусу?

Где можно сделать тест на иммунитет к коронавирусу?

Этим вопросом задаются переболевшие коварным недугом. В микробиологической лаборатории Республиканской больницы появилась новая платная услуга - тест на антитела к коронавирусу. Для сдачи анализа необходимо обратиться в кабинет 227. 

 В качестве биоматериала используется венозная кровь. А антитела выявляются двух видов IgM и IgG. Выявление IgМ подтверждает наличие иммунного ответа к COVID-19 после встречи с вирусом. Выявление IgG позволяет судить о наличии защитного иммунитета, который может сформироваться после перенесенного заболевания или после вакцинации. 

 За 8 часов до сдачи крови нельзя употреблять пищу и за полчаса рекомендуется воздержаться от курения. График работы с 8.30 до 10.00. Результаты будут готовы в среду или пятницу.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия