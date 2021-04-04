Где можно сделать тест на иммунитет к коронавирусу?

Этим вопросом задаются переболевшие коварным недугом. В микробиологической лаборатории Республиканской больницы появилась новая платная услуга - тест на антитела к коронавирусу. Для сдачи анализа необходимо обратиться в кабинет 227.

В качестве биоматериала используется венозная кровь. А антитела выявляются двух видов IgM и IgG. Выявление IgМ подтверждает наличие иммунного ответа к COVID-19 после встречи с вирусом. Выявление IgG позволяет судить о наличии защитного иммунитета, который может сформироваться после перенесенного заболевания или после вакцинации.

За 8 часов до сдачи крови нельзя употреблять пищу и за полчаса рекомендуется воздержаться от курения. График работы с 8.30 до 10.00. Результаты будут готовы в среду или пятницу.