В Малых Дербетах сегодня соберутся самые сильные и ловкие
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Здесь пройдет традиционный турнир по национальной борьбе «Бөк бəрлдəн» на «Кубок трёх хурулов». В нем примут участие юноши и взрослые борцы со всей республики.
Здесь пройдет традиционный турнир по национальной борьбе «Бөк бəрлдəн» на «Кубок трёх хурулов». В нем примут участие юноши и взрослые борцы со всей республики.
Турнир призван способствовать укреплению национального духа, возрождению традиций, родной культуры и языка. Он проводится с благословения Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» при участии Федерации национальной борьбы.
В программе мероприятия – выступления творческих коллективов и мастеров искусства, угощение калмыцкими блюдами.