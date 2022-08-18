В Малых Дербетах сегодня соберутся самые сильные и ловкие

Здесь пройдет традиционный турнир по национальной борьбе «Бөк бəрлдəн» на «Кубок трёх хурулов». В нем примут участие юноши и взрослые борцы со всей республики.



Турнир призван способствовать укреплению национального духа, возрождению традиций, родной культуры и языка. Он проводится с благословения Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» при участии Федерации национальной борьбы.



В программе мероприятия – выступления творческих коллективов и мастеров искусства, угощение калмыцкими блюдами.