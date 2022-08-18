Угроза убийством - тоже преступление

По этой статье в отношении жителя Лаганского района возбуждено уголовное дело.



Как сообщает МВД Калмыкии, в полицию Элисты обратилась местная жительница, работающая в сфере кредитования. Она сообщила о конфликте с клиентом - в ходе словесной ссоры мужчина высказывал в адрес женщины угрозы убийством. Восприняв это как реальную угрозу для жизни и здоровья, потерпевшая обратилась в полицию.



Подозреваемым оказался 40-летний, ранее судимый, житель Лаганского района. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.



По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Напомним, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.