9 сентября, 09:24
 20 °C
60,7
60,8
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 сентября, 09:08
НовостиКриминал

Угроза убийством - тоже преступление

Угроза убийством - тоже преступление

По этой статье в отношении жителя Лаганского района возбуждено уголовное дело.

Как сообщает МВД Калмыкии, в полицию Элисты обратилась местная жительница, работающая в сфере кредитования. Она сообщила о конфликте с клиентом - в ходе словесной ссоры мужчина высказывал в адрес женщины угрозы убийством. Восприняв это как реальную угрозу для жизни и здоровья, потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемым оказался 40-летний, ранее судимый, житель Лаганского района. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Напомним, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия