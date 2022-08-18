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9 сентября, 10:28
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Сегодня завершаются последние приготовления к фестивалю культуры и спорта «Кони ветра»

Сегодня завершаются последние приготовления к фестивалю культуры и спорта «Кони ветра»

Мероприятие познакомит гостей региона с традициями, творчеством и ремеслами калмыцкого народа. Участников ждут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и флажков «Ки мөрн», оберегов и четок из семян лотоса, письменности «Тодо бичг». Желающие могут пострелять из лука, попробовать себя в калмыцкой и монгольской борьбе.

В программе также квест-игра «Операция Джангр», лекция о подвиге 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, приготовление и дегустация национального блюда «Кюр». Завершат фестиваль - массовый запуск воздушных змеев, концерт и дискотека.

Программа фестиваля из телеграм-канала Агентства по развитию туризма РК.

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