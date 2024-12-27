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13 января, 14:16
НовостиСобытиеОбщество

Благодарность от Омска

Благодарность от Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил в письме главу Калмыкии Бату Хасикова и жителей степного региона за поддержку сибирского города в конкурсах на право получения почётного звания «Молодежной столицы России» и статуса «Культурной столицы страны» следующего года. Калмыкию с Омском связывают трагические страницы в истории степного народа. В грозные 40-вые – область стала местом пребывания, выселенных из родных мест калмыков. Во многом благодаря поддержке сибиряков – большинство семей выжило. Теперь потомки благодарных калмыков поддержали омичей.

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