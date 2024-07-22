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24 июля, 09:11
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В Малодербетовском районе сотрудники Министерства сельского хозяйства Республики провели совещание по вопросам маркирования и учет животных

В Малодербетовском районе сотрудники Министерства сельского хозяйства Республики провели совещание по вопросам маркирования и учет животных

Речь идет о внедрении специальных компонентов, куда внесено свыше 174 тысяч голов крупного и более полмиллиона голов мелкого рогатого скота. Напомним, что работа проводится для предотвращения распространения заразных болезней и для выявления источников и путей их распространения.

Бирки, которые используют ветеринарные специалисты, имеют уникальные номера, которые гарантируют, что они не будут повторяться. В базу данных обязательно вносятся информация о виде животного, породе, дате рождения, цели содержания, информация о владельце, данные о проведении лечения и профилактических мероприятий.

А за нарушение ветеринарных правил по маркированию и учету животных предусмотрена административная ответственность согласно КоАП РФ.

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