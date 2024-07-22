Калмыцкая знать в Нальчике

Там накануне открылась фотовыставка. Сегодня у жителей Кабардино-Балкарии есть возможность соприкоснуться с работой проекта, автором которого стала Татьяна Милованова. Через постановочные фотографии повествует о жизни калмыков дореволюционного периода.

Обряды, культура взаимоотношений выхвачены и запечатлены в фотокартинах как художественные образы. Яркие сюжетно-постановочные фотографии помогают зрителю почувствовать дух народа, увидеть не только тяжелый быт, но и богатую духовную интеллектуальную жизнь разных сословий.

Репортаж наших коллег из ГТРК « Кабардино-Балкария».