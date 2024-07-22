С 5 по 11 августа в Башкортостане пройдет Всероссийский медиалагерь «Мидии»

В нем могут принять участие молодежь степной республики от 18 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по делам молодежи Калмыкии. Это проект, в рамках которого участники под руководством опытных наставников будут развивать свои навыки в трех ключевых направлениях на выбор: SMM, видеография и фотография, а также создание собственного медиапроекта.

Спикерами лагеря выступят известные журналисты, блогеры, продюсеры, руководители СМИ и рекламных агентств. Они поделятся своим опытом, расскажут о реализации собственных инициатив и проектов.