В Малодербетовском районе полиция пресекла незаконный оборот наркотических веществ

В рамках расследования уголовного дела в хозяйственной постройке домовладения 38-летнего жителя села Малые Дербеты полиция обнаружила полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта, данным веществом является наркотическое вещество каннабис (марихуана), массой более 230 гр. В ходе обыска из домовладения подозреваемого полицией были изъяты предметы для изготовления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия