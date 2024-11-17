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19 ноября, 11:27
НовостиКриминал

В Малодербетовском районе полиция пресекла незаконный оборот наркотических веществ

В Малодербетовском районе полиция пресекла незаконный оборот наркотических веществ

В рамках расследования уголовного дела в хозяйственной постройке домовладения 38-летнего жителя села Малые Дербеты полиция обнаружила полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта, данным веществом является наркотическое вещество каннабис (марихуана), массой более 230 гр. В ходе обыска из домовладения подозреваемого полицией были изъяты предметы для изготовления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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