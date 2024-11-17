Команда гимнасток Калмыкии успешно выступила на всероссийских соревнованиях «Надежды России»

В этом году в самом современном и оснащённом дворце художественной гимнастики в Поволжье принимают участие более двухсот гимнасток в индивидуальной программе и примерно 50 групповых команд из 66 регионов страны.

Юные гимнастки республики в составе Анастасии Вяткиной, Дианы Цутаевой, Анастасии Масленниковой и Алёны Басановой Дарьи Доценко и Даниэлы Нарин-Шариновой достойно представили республику в ответственных всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике "Надежды России ". В многоборье спортсменки вошли в десятку лучших команд России, заняв 9 место. А в финале с обручами спортсменки завоевали пятое место.

Фото: Официальный телеграм канал РОО "Федерация художественной гимнастики Республики Калмыкия"