В Малодербетовском районе по результатам прокурорской проверки организовано освещение по трем сельским улицам.

Районный надзорный орган провел проверку исполнения законодательства в сфере благоустройства.

Установлено, что органом местного самоуправления меры к благоустройству территории муниципального образования не предпринимаются: отсутствует освещение по 3 улицам с.Малые Дербеты – Лесной, Крупской и Городовикова.

Прокуратура района предъявила административное исковое заявление к администрации Малодербетовского СМО о признании бездействия незаконным и возложении обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать уличное освещение, в соответствии с требованиями законодательства.

Решение суда исполнено в полном объеме.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия