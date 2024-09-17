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19 сентября, 11:15
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Министр внутренних дел Калмыкии Дмитрий Григорьев в ходе рабочей поездки в Городовиковский район представил личному составу нового руководителя Межмуниципального отдела "Городовиковский" Очира Сангаджиева.

Министр внутренних дел Калмыкии Дмитрий Григорьев в ходе рабочей поездки в Городовиковский район представил личному составу нового руководителя Межмуниципального отдела "Городовиковский" Очира Сангаджиева.

Глава ведомства выразил уверенность, что он обладает достаточным потенциалом для эффективной работы. Сангаджиев начал службу в органах внутренних дел в 2001 году курсантом Волгоградской академии МВД России. Работал 9 лет в уголовном розыске республиканского министерства, с 2015 был заместителем, а затем и начальником полиции межмуниципального отдела МВД. В феврале 2024 года назначен начальником Отдела организации охраны общественного порядка МВД Калмыкии. Награжден медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

В ходе совещания министр Григорьев обозначил приоритеты в работе - это противодействие IT-преступности, постоянный контроль и повышение эффективности раскрытия правонарушений, в том числе и прошлых лет, качество предварительного расследования.

Министр потребовал активизировать деятельность по профилактике преступлений в общественных местах. Особый акцент Дмитрий Григорьев сделал на ситуации на дорогах, в том числе на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В завершении совещания глава республиканского полицейского ведомства пожелал новому руководителю успехов в служебной деятельности.

Фото: МВД Калмыкия

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