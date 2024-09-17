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19 сентября, 12:05
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По итогам прокурорской проверки принимаются меры к капитальному ремонту здания в Сити Чесс

По итогам прокурорской проверки принимаются меры к капитальному ремонту здания в Сити Чесс

Надзорный орган провел проверку исполнения законодательства в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

Установлено, что министерством по земельным и имущественным отношениям не предпринимаются меры к сохранности госимущества, закрепленного за бюджетными учреждениями республики.

Находящееся в республиканской казне административное здание на территории Города Шахмат площадью 5473 кв.м., предоставленное БУ РК «Республиканский центр молодежи», фактически не эксплуатировалось с 2019 г. и подверглось частичному разрушению.

В связи с этим прокуратура в региональное министерство по земельным и имущественным отношениям внесла представление.

Уже утверждена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания.

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