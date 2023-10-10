В Малодербетовском районе осужден посредник в передаче взятки

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года, действуя в качестве посредника, передал группе лиц по предварительному сговору в составе двух должностных лиц филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго», в качестве взятки денежные средства в сумме 80 тысяч рублей за совершение в пользу взяткодателей незаконных действий, связанных с безучетным потреблением электрической энергии на двух животноводческих стоянках, расположенных в Малодербетовском районе и принадлежащих крестьянско-фермерскому хозяйству.

Следователями проведен комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательственная база.

Приговором суда подсудимый осужден к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года со штрафом и лишением занимать должности, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее приговором суда двое жителей Малодербетовского района признаны виновными в даче взятки и посредничестве во взяточничестве, один из них осужден к условному лишению свободы на 7 лет с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 1 млн 26 тысяч рулей, второй - к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года и штрафом 270 тысяч рублей.

Уголовные дела по обвинению двух должностных лиц филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» в получении взятки направлены в суд для рассмотрения по существу.