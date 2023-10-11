Уже на этих выходных в Элисте состоится Межрегиональный турнир по спортивной борьбе

В соревнованиях примут участие около 250 борцов от 10 до 15 лет из разных регионов страны. Мероприятие посвящено памяти мастера спорта международного класса, первого президента республиканской федерации по спортивной борьбе Санана Личгоряева.

На протяжении двух дней болельщики и любители спорта смогут наблюдать за яркими и зрелищными схватками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.