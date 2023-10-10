Сегодня, по информации администрации города, в столице стартует отопительный сезон

«Энергосервис» в полдень начнет розжиг котлов, а также переведёт обслуживающий персонал котельных и тепловых сетей на круглосуточный режим работы. Пуско - наладочные работы продлятся в течение пяти дней.

По их окончании тепло будет подаваться в полном объеме во все соцучреждения и многоквартирные дома Элисты. Если батареи в квартире по истечении этого времени по-прежнему останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию.