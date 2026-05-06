Спортсмены из Калмыкии завоевали золотую и две серебряные медали на этапе Кубка России по шахматам «Кубок дельты Волги».

Турнир проходил в Астрахани с 1 по 5 мая. Республику представляли шесть шахматистов. Среди мальчиков до девяти лет выступали Виктор Дулахинов и Тенгиз Доржиев, в категории до одиннадцати лет — Эрдем Сангаджиев, до тринадцати лет — Савр Табунов. Группу девочек до девяти лет представила Алина Табунова (тренер А. М. Тюлюмджиев), в категории до тринадцати лет участвовала Полина Сангаджиева (тренер Г. Г. Сангаджиев).

Первое место заняла Алина Табунова. Обладателями серебряных наград стали Полина Сангаджиева и Тенгиз Доржиев.

