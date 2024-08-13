В Магнитогорске открылся II Всероссийский Медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

Фото: ГТРК "Южный Урал"

Рифат Сабитов выступил на открытии II Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Он проходит в Магнитогорске 15−16 августа 2024 года. Организаторы поставили задачу продемонстрировать шаги, направленные на укрепление научно-технологического суверенитета России, привлечь внимание общественности к разработкам ученых и внедрению новых технологий во всех отраслях промышленности, повысить вовлеченность в эту тему средств массовой информации.

«Наши коллеги во всех регионах Российской Федерации делают очень много программ, репортажей, специальных документальных фильмов, посвященных истории, настоящему и будущему отечественной науки, да и не только отечественной. Идея проведения этого фестиваля всем очень понравилась. Чтобы воплотить её, потребовалось достаточно много сил, но у нас это получилось», — отметил в приветственной речи заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Для участия в медиафоруме съехались журналисты и медиаменеджеры из 74 регионов России, а также гости из Казахстана. На творческий конкурс было прислано более 400 работ.

«В основе идеи этого медиафорума лежит миссия просветительская: побудить молодежь обратить внимание, насколько интересно заниматься наукой, потому что это двигатель развития страны. Спасибо вам, дорогие журналисты, что приезжаете и привозите свои работы», — сказал Рифат Сабитов от имени жюри, председателем которого он является.

Со сцены звучали имена выдающихся советских и российских учёных — Дмитрия Менделеева, Льва Ландау, Игоря Курчатова, Сергея Королёва и многих других. Говорилось о важной роли современной академической и прикладной науки, а также о том, насколько важно освещать работу тех, кто стремится сделать нашу страну сильнее в технологическом плане.

«Я считаю, что нам, как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, надо возвращать наш технологический суверенитет. У нас для этого всё есть: у нас замечательные люди, замечательные возможности, замечательная научная школа. Сегодня мы можем этим гордиться. Я очень благодарен вам за вашу работу, за то, что вы привозите свои работы, приезжаете сюда, ведь без вас ничего бы не состоялось», — обратил внимание собравшихся Рифат Сабитов

На пленарном заседании Медиафорума Рифат Сабитов. поддержал дискуссию о важности популяризации науки, производства и рабочих профессий.

Участников форума ждут два насыщенных дня. В программе дискуссионные площадки, выставки, мастер-классы, увлекательные экскурсии, в том числе и на промышленный гигант — Магнитогорский металлургический комбинат.

Организаторы Медиафорума — ВГТРК, правительство Челябинской области, ГТРК «Южный Урал».