Фонтан в Городовиковске в списке самых впечатляющих в России

Он расположен по периметру центральной площади города и оформлен в национальном стиле. Посредине инженерного комплекса с двумя видами фонтанов – обычным, со светодиодной подсветкой, и сухим, с бьющими вверх струями прямо из-под ног прохожих – установлена колокольня с часами в цветах российского триколора.

Напомним, в 2019 году Городовиковск стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Второй по величине город Калмыкии выиграл грант на 40 миллионов рублей для благоустройства общественной территории.