Сегодня заключительный день Международного буддийского форума в Улан-Удэ

Делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым участвует и в работе международной научной конференции «Буддизм в условиях изменяющегося мира», посвященная буддологическим исследованиям в России и мире, истории и философии буддизма, буддийской культуре и образованию.

Для представителей Калмыкии посещение Улан-Удинского буддистского форума имеет еще и практическое значение. Уже в следующем году Элиста станет площадкой для дискуссий буддистских сообществ мира.