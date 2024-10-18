В магазинах Калмыкии может продаваться потенциально опасная молочная продукция «предприятия-призрака».

Предупреждение об этом опубликовало управление регионального Роспотребнадзора на своем официальном сайте. В нем говорится, что ранее от их тульских коллег поступила информация о возможном появлении в магазинах фальсифицированной молочной продукции, произведенной компанией «Молпром». У организации два юридических адреса — в подмосковных Люберцах и городе Кимовск Тульской области. Представители управления Роспотребнадзора по Тульской области выяснили, что в их регионе по указанному адресу нет такой компании по производству молочной продукции. Из-за этого в ведомстве «Молпром» назвали «предприятием-призраком». Специалисты высказали предположение, что его продукция может производиться в неустановленном месте в неизвестных условиях. Роспотребнадзор обратился к жителям Калмыкии в случае выявления молочной продукции производителя ООО „Молпром“ — незамедлительно проинформировать Управление.

Информация: 08.rospotrebnadzor.ru.