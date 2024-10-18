20 октября, 11:00
 6 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 07:01
НовостиСобытие

В Калмыкии проверят, как организовано горячее питание для детей в школах и детских садах

В Калмыкии проверят, как организовано горячее питание для детей в школах и детских садах

Такое поручение дано сотрудникам региональных надзорных ведомств. Прокуроры оценят: соответствие поставляемых продуктов санитарным нормам, сбалансированность рациона питания, порядок льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки для детей участников СВО. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС , а также представители родительских комитетов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия