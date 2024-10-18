В Калмыкии проверят, как организовано горячее питание для детей в школах и детских садах

Такое поручение дано сотрудникам региональных надзорных ведомств. Прокуроры оценят: соответствие поставляемых продуктов санитарным нормам, сбалансированность рациона питания, порядок льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки для детей участников СВО. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС , а также представители родительских комитетов.