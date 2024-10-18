Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует в Калмыкии сильные дожди и усиление ветра.

По его словам, на юге России ожидаются обильные осадки, а ветер может достигать скорости 20-25 м/с. «В ближайшие дни в Волгоградской области пройдет сильный дождь, в субботу даже с мокрым снегом. В Калмыкии, Краснодарском крае и Крыму тоже сильный дождь и усиление ветра. В Новороссийске — до 25 м/с, в остальных регионах — до 20м/с», — отметил информагентству ТАСС, Вильфанд. Температура воды в южных морских регионах составит 20-21 градус, но постепенно будет понижаться. "О курортном сезоне можно уже вполне забыть», - заключил он.